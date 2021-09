Současně s Motošedesátkou se na bývalém koupališti konalo setkání vozidel Mercedes Benz. "I my máme rekord. Sešlo se nás bezmála čtyřicet, od veteránů po nová vozidla této značky. Tolik účastníků jsme zatím ještě neměli," řekl Deníku hlavní organizátor Tomáš Klika. Cílem spanilé jízdy mercedesů Tachovskem byl Rozvadov.

Akci si před deseti lety vymyslel Miroslav Pokorný. "Jsem moc spokojený, že se z tohoto nápadu stala taková tradice. A dnešní účast, to je hodně milé překvapení," okomentoval rekordní počet motorek na startu vyjížďky.

