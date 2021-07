Vše začalo v úvodu června, kdy místní lidé objevili pod hnízdem na rozpálené plechové střeše místní restaurace poraněného čápa. "Byl jsem v tu dobu sto kilometrů od Plzně, a tak jsme požádali o pomoc hasiče, kteří čápa ze střechy sundali. My jsme ho pak převzali od hasičů v Nýřanech," vzpomíná ochránce zvířat Karel Makoň.

Do lokality také vyrazil jeho kolega Karel Rada s dcerou Lindou, aby nepřetržitě pět hodinsledovali aktuální dění na obsazeném čapím hnízdě. "Večer, když jsem je v Chotěšově vyzvedl, bylo už úplně jasné, že poraněný samec pod hnízdem je partner samice, která zůstala na hnízdě se třemi cca 3 týdny starými mláďaty úplně sama," říká Makoň.

Naštěstí samice však na samce nečekala a ještě téhož dne se ujala své nové úlohy samoživitelky. Během několika málo hodin mláďatům přinesla dvakrát potravu, jednou vodu a zvládla i hlídat mláďata před jinými čápy. "Je to naprosto neuvěřitelné, jak silný „mateřský“ pud se u této samice projevil. Od 11. června do 7. července se vzorně starala o tři čapí mláďata bez samce, aniž bychom museli do průběhu hnízdění jakkoliv zasahovat. Svým chováním tak alespoň pro nás překonala i celoevropsky sledovaného samce Bukáčka na hnízdě v Malých Bukách, kterému s krmením pomáhají místní lidé," chválí chotěšovskou matku Makoň.