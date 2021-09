S tělocvičnami se bude moci seznámit i veřejnost, a to 25. září od 10 do 12 hodin, kdy budou obě patra otevřena a zpřístupněna. Přímo pro děti připraví studenti školy sportovní program.

Hala s oběma sportovišti je napojena na budovu gymnázia. Spojovací schodiště ze školní budovy do haly jsou vybavena i plošinami pro handicapované. Nosná konstrukce je železobetonová kombinovaná s ocelovou. V prvním patře je větší tělocvična se stropem v desetimetrové výšce a plochou 30 krát 20 metrů, přízemní tělocvična je plošně o něco menší a má také nižší strop. Zázemí v podobě šaten a toalet budou v budově gymnázia. Náklady na stavbu byly kolem šedesáti milionů korun.

Škola se tak vlastních sportovních hal dočkala po více než třiceti letech, kdy museli studenti tachovského gymnázia chodit na hodiny tělesné výchovy do jiných tělocvičen.

