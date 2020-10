Kroužek je zaměřen na rozvoj zručnosti dětí především z prvního stupně základní školy. Děti v něm budou mít možnost pracovat s nejrůznějšími materiály, vyrábět z plsti, papíru, zkusí si ale i batikování či výrobu mýdel. Chybět nebude ani vyrábění dekorací či hraček z přírodních materiálů.

"Bohužel, sotva začínáme, budeme kvůli nouzovému stavu v zemi opět pozastaveni," posteskla si vedoucí kroužku Petra Čechurová. "Zbytek října se nesejdeme, nicméně věřím, že od listopadu se do tvoření pustíme opět a s ještě větší vervou a nadšením než tomu bylo dnes. A to děcka byla opravdu natěšená a moc se jim dle mého líbilo. Dneska jsme využily ještě teplého počasí a vypravily jsme se ven. Hrály jsme si s přírodninami - skládaly zvířátka, mandaly. Vyráběly jsme tzv. poletuchy, což je šiška zabalená do kusu záclony. Poletuchy krásně létají ve vzduchu, dělaly jsme závody poletuch v letu do dálky i do výšky," vylíčila průběh první schůzky.

Vzhledem k tomu, že je kroužek určen především nejmenším školákům, zajistila vedoucí i vyzvedávání dětí ze školní družiny, děti opustí družinu vždy společně pod jejím vedením.

Přestože se již začalo, počet zájemců není uzavřen, v případě zájmu je možno kontaktovat přímo vedoucí nebo Regionální muzeum Kladrubska, kde bude většina schůzek probíhat, a přidat se kdykoliv. A přidat se mohou nejen děti kladrubské.