Městské kulturní středisko ve spolupráci s dalšími organizátory a tachovskými muzikanty ale přišlo s nápadem uspořádat náhradní minislavnosti. Ty se uskutečnily v sobotu a v programu bylo vystoupení pěti tachovských hudebních skupin.

Cestu do zahrady Muzea Českého lesa, kde se miniaturní podoba slavností uskutečnila, si našlo několik stovek lidí. Vesměs se jednalo o příznivce folkové, country a rockové hudby. Na pódiu se totiž odpoledne vystřídaly skupiny Bikers Band, Medáci a Vabivod, které se prezentuje především country repertoárem. Večer pak patřil místním rockovým formacím The New Morning a Excentr.

Přestože se večer spustil liják, organizátoři byli s výsledkem spokojeni. "Navzdory počasí, které nám úplně nepřálo, se sešlo dost lidí. Kapely si zahrály a minislavnosti splnily očekávání, které jsme měli," uvedla za MKS Tachov ředitelka Božena Vaňková.

Spokojenost vyjadřovali i mnozí účastníci, kteří kromě pobavení se mohli také přispět finanční částkou na činnost tachovského mobilního hospice, který měl v areálu zahrady svůj stánek.