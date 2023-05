Pohádky před spaním od starších kamarádů poslouchají děti v mateřince Tyršova

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Pohádka večer před spaním je to, co zná snad každý. Ale pohádka od staršího kamaráda ve školce před spaním, to je jiné kafe. A děti v mateřince Tyršova v Tachově si toho luxusu začaly užívat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Žáci základní školy v Hornické v Tachově chodí číst pohádky předškoláčkům do mateřinky v Tyršova. | Foto: se svolením MŠ Tyršova