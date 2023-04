Velikonoční poklad se na Tachovsku v průběhu velikonočních svátků hledal hned na několika místech. Vypravili se za ním mimo jiné hledači ve Stráži, ale i v Labuti.

Velikonoční stezky pro děti na Tachovsku. | Video: Jaroslav Šlehober

Strážskou akci měl pod patronátem tradičně spolek Stonožky, který se letos skutečně rozšoupl. A to ani netušil, že na hledání pokladu dorazí neuvěřitelných 120 dětí s rodiči. V neděli tak ve 14 hodin ve strážském parku u Drůbežáku přeletělo dětem nad hlavami letadélko, které je zasypalo bonbony. To malé hledače nabudilo a už se nemohli dočkat, až vyrazí na trasu plnou úkolů, které bylo třeba splnit, aby se dostali až k pokladu.

Letošní ročník byl rozšířen o tři nová soutěžní zadání, kterých se dle slov jedné z pořadatelek Kateřiny Šlehoberové i ty úplně nejmenší děti zhostily doslova bravurně. Roztřídily vajíčka podle barev, nakrmily papírová zvířátka (psa, zajíčka a kočku) správnými na papíru vytištěnými dobrotami a nadšeně si zajezdily připravenou autodráhou. „Přestože některé maminky možná byly názoru, že autodráha je spíše pro kluky, holky to s ní zvládaly bravurně, někdy dokonce líp než leckterý klučina,“ smála se jedna z organizátorek akce Kamila Kamínková.

V Bezdružicích putovali za velikonočním zajíčkem

Poté, co každý účastník prošel celou trasu a splnil i další úkoly, setkal se se zajíčkem, který celou dobu bedlivě střežil truhličku s pokladem. O ten se však rád podělil a každý si mohl z truhličky vybrat to, po čem jeho srdíčko v tu chvíli zatoužilo.

„Tedy letos nás ale bylo, ale vyšlo na každého,“ radovala se na konci Martinka Šeděnková, která je pravidelnou účastnicí všech stonožkovských akcí. „Tak velká účast pro nás byla obrovským překvapením, ale zároveň ji už nyní cítíme jako závazek do příštích let. Je vidět, že je o naše akce zájem, a to nás skutečně těší,“ raduje se Kateřina Šlehoberová, která už v hlavě spřádá plány na letošní oslavu Dne dětí.

Rockové Velikonoce s Agnes Rock si užili fanoušci v Kladrubech

O den dříve, na Bílou sobotu, hledali poklad velikonočního zajíčka také v Labuti. I přesto, že počasí bylo skutečně aprílové, na cestu se vydalo 21 dětí v doprovodu svých rodičů. „Připravili jsme pro děti šest stanovišť, kde musely plnit úkoly především s jarní a velikonoční tematikou,“ řekla Deníku jedna ze členek organizátorského spolku Labuťačky & spol., z. s., Michaela Volbrechtová. Poklad však děti musely hledat podle přichystané mapy. „Bylo slyšet samé kladné ohlasy, tak máme radost, že se akce líbila a že ani počasí nikomu náladu nezkazilo,“ dodala.