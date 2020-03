A ve středu pracovaly na dalších. „Přivezli nám dalších dvacet metrů látky, tak pokračujeme v šití. Volaly nám i učitelky z mateřské školy a chtějí roušky pro děti. Takže rozšiřujeme výrobu i o dětské,“ dodala.

Chránítka obličeje šije v kině společně se svojí sestrou Marií Galkovou. V Boru pracují na výrobě roušek i další lidé. Například zaměstnankyně radnice, různí dobrovolníci. „Asi osmdesát roušek nám přivezli vietnamští spoluobčané, dalších několik desítek jsme jich dostali od firmy Eissmann,“ doplnila vedoucí kulturního střediska s tím, že šicí stroje a část materiálu si ženy do kina dopravily z domova.

Jak doplnil starosta města Petr Myslivec, všem lidem, kteří se do různých druhů pomoci ve městě zapojili, patří velké poděkování. „Určitě všem ještě poděkujeme až to všechno skončí a život se vrátí do normálu,“ dodal starosta.

A v kině se také roušky pro obyvatele Boru a jeho místních částí distribuují. Lidé si pro ně mohou chodit k okénku pokladny. „Vyhradili jsme pro to dva dny v týdnu, vždy úterý a čtvrtek,“ uvedl starosta.

Dopoledne od 8 do 10 hodin si mohou do pokladny kina chodit pro roušky senioři, odpoledne od 13 do 15 hodin pak si mohou chránítka obličeje vyzvednout ostatní lidé.

Město i nadále hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s výrobou roušek. Materiál radnice zajistí. Přihlásit se je možné přímo na městském úřadu.