Policejní hlídka, která byla přivolána, s pomocí baterek areál zkontrolovala. Kromě nalezeného nářadí, batohua upínacích kurtů ale žádné osoby nenašla. Do akce byl proto nasazen psovod se psem Elanem. „Stopu pes zachytil hned u odložených věcí, poté po ní šel až do místa, kde se rozdělila na dvě. Po jedné z nich Elan pokračoval a policisty vedl po břehu potoka dalších 60 metrů. Následně štěkotem označil ukrytého dvaačtyřicetiletého muže, který poté doznal, že se v areálu firmy nacházel, sdělil i to, že tam s ním byl jeho 50letý kamarád,“ popsala mluvčí policie Dagmar Jiroušková. Oba muže policisté zadrželi, odcizené věci vrátili majiteli.