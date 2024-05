Policie České republiky žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po čtyřiadvacetileté Kateřině Friedenbergerové z Tachovska.

Pohřešovaná Kateřina Friedenbergerová. | Foto: se svolením Policie ČR

Hledaná žena byla naposledy spatřena ve čtvrtek 23. května kolem 14,40 hodiny na vlakovém nádraží v Ústí nad Labem při nastupování do vlaku směřujícího na Prahu. Dle zjištěných informací policistů měla v plánu přestupovat na jiný spoj a cestovat dále k rodině do Stříbra. Tam však do současné doby nedorazila a nepodala o sobě žádnou zprávu.

Pohřešovaná Kateřina Friedenbergerová je vysoká asi 165 až 170 centimetrů, silnější postavy. Má černé vlasy na jedné straně krátce střižené, piercing v uchu, na pravé klíční kosti má tetování ve tvaru květiny, na obou předloktích má vytetované čínské znaky katanu a anime postavu. Nosí dioptrické brýle. Na sobě měla tmavou plyšovou mikinu, tmavé kalhoty a černé botasky.

Pokud jste ženu viděli anebo byste mohli o pohřešované poskytnout jakékoliv informace , přihlaste se na na kteroukoliv policejní služebnu. Informace můžete také sdělit na bezplatnou telefonní linku 158.