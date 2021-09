Tachovští kriminalisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledaného, aby neprodleně podali zprávu na Policii České republiky, Územní odbor Tachov – oddělení obecné kriminality, telefon 974 337 316 – 317 nebo na linku tísňového volání 158.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.