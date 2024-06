Pokud profrčíte celou obcí Benešovice na Tachovsku se sedmdesátkou na tachometru, můžete hravě přijít nejen o pár bodů, ale také značně odlehčit své peněžence. Benešovice jsou totiž specifické, a mnoho řidičů si situaci při průjezdu obcí vůbec neuvědomuje.

Ve směru od Stříbra i ve směru od Boru řidiče u vjezdu do obce vítá nejen značka s nápisem Benešovice, ale současně s ní také značka s nejvyšší povolenou rychlostí průjezdu 70 km/hodinu. A tak to většina řidičů valí, aniž by jim došlo, že vprostřed obce je křižovatka, navíc osazená značkou „Hlavní silnice“ , která povolenou rychlost mění a od ní až na konec obce by tak měli pokračovat už jen pouhou rychlostí 50 km/h. Mnohým totiž nedojde, že dále již platí to, co se běžně v autoškolách učí, a sice že, zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen příslušnou dopravní značkou nebo nejbližší křižovatkou jako v tomto případě.

Co je důvodem podle mnohých nelogického značení v Benešovicích sdělila Deníku policejní mluvčí Iva Vršecká. „V obci Benešovice na komunikaci č. II/605 chybí intravilánové uspořádání a stavebně dopravně technické prvky, které by měly charakter obce. Z důvodu zachování plynulosti silničního provozu je zde umístěna svislá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost, která dovoluje řidičům vozidel jet rychlostí max. 70 km/h. Tato značka je umístěna z obou stran při vjezdu do obce,“ uvedla mluvčí policie. „Platnost této značky ruší křižovatky ve středu obce a řidiči tedy dále mohou jet rychlostí max. 50 km/h. Za uvedenými křižovatkami se v obou směrech nachází autobusové zastávky a z důvodu ochrany nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tedy chodců, není žádoucí, aby místem řidiči projížděli vyšší rychlostí,“ vysvětlila dále.

„Vím, že sedmdesátka platí jen do poloviny obce, ale občas zapomenu a projedu tak vesnici celou. Jo jméno, tak to vám do novin neřeknu,“ odpověděl Deníku jeden z projíždějících řidičů. „Já bych tu dal padesátku po celé obci jako jinde. Samozřejmě vím, že jet sedmdesátkou se smí jen do poloviny obce a pak je to kvůli autobusovým zastávkám sníženo na padesátku. A dodržuji to. Jezdil jsem jako profesionální řidič 13 let,“ má jasno Miroslav Šístek, který Benešovicemi projíždí denně za prací z Plzně až do Německa.

Pokud zapomenete sundat nohu z plynu, může se stát, že dostanete pokutu a přijdete o body. „V Benešovicích provádíme pravidelné měření obou rychlostních limitů. Závažnost zjištěných přestupků koresponduje s přestupky zjištěnými v jiných místech okresu Tachov,“ dodala mluvčí policie.

Při překročení povolené rychlosti v obci o více jak 40 km/h a mimo obec o více jak 50 km/h pak čeká řidiče zadržení řidičského průkazu, pokuta ve správním řízení od 7 tisíc do 25 tisíc, ztráta 6 bodů a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 6 až na 18 měsíců.