„Dovolte mi, abych vyjádřil své poděkování za dar, který byl Krajským úřadem Plzeňského kraje našemu ředitelství poskytnut, tentokráte v podobě zdravotnických batohů včetně zdravotnického materiálu, kterým budou tyto batohy vybaveny. To, že budou mít kolegové právě tyto prostředky ve zvýšené míře při výkonu svých služebních povinností k dispozici, jistě přispěje k tomu, abychom mohli poskytnout první či zdravotnickou pomoc těm, ke kterým se dostaví naše hlídky při řešení nejrůznějších událostí jako první. Nutno také podotknout, že s ohledem na kontext událostí, které se v minulosti odehrály v různých částech světa, a které se bohužel v předešlých letech staly i na území České republiky, a to včetně velmi nešťastné události ze základní školy v Domažlicích, která se stala před několika málo dny, musíme být co nejlépe na takové mimořádné události připraveni. Zvýšené zajištění zdravotnickými batohy je tedy v tomto ohledu velmi zásadní,“ uvedl brig. gen. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj nakoupil za 997 tis. Kč celkem 18 ks zdravotnických batohů s nutnou výbavou dle ověřené specifikace – pro zajištění výkonu služby při mimořádných událostech, 60 ks lékárniček IFAK a 6 ks zdravotnických batohů k zajištění nácviku na mimořádné situace. Dovybavení příslušníků policie přispěje ke zvýšení jejich akceschopnosti a kvality při poskytování neodkladné první pomoci čímž bude zajištěna adekvátní ochrana zdraví a života zraněných osob právě při mimořádných událostech. „Nákup potřebného zdravotnického materiálu je dalším krokem k dovybavení jednotek policie, který navazuje na nákup a předání defibrilátorů a dýchacích přístrojů,“ doplňuje Rudolf Špoták.