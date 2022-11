Dalším častým cílem zlodějů bývají podle policistů zaparkovaná vozidla na parkovištích u hřbitovů. Řidiči by proto neměli nechávat v autě na sedačkách položené osobní věci, uložit by je měli raději do zavazadlového prostoru. „I zdánlivá maličkost může přilákat pozornost zloděje. Rozhodně zde nenechávejte žádné cenné věci. Při odchodu od vozidla se ujistěte, že jste jej řádně uzamkli a zavřeli všechna okénka,“ připomněla Červenková. Kromě míst posledního odpočinku policisté zkontrolují také řidiče. Každoročně v tomto období vyráží na cesty tzv. Sváteční řidiči. Tedy ti, kteří nevyjíždí s takovou četností a pravidelností. „Jejich reakční doba, zejména pak starších řidičů, může být výrazně snížená. Proto prosíme všechny, kteří v tento čas usednou za volant, aby byli tolerantní, ohleduplní a na cestu si vyhradili dostatečný časový benefit,“ doplnila mluvčí.

O novém složení radnice v Tachově se rozhodne příští pondělí