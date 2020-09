Bylo to v rámci akce Bezpečně na kole, při které policisté cyklistům předávají nejen informace a rady o tom, jak se chovat na jízdním kole či předejít odcizení sportovního vybavení, ale také rozdávají reflexní prvky, cyklolékárničky a náplasti.

Mezi policisty na bicyklech se při preventivní akci objevil i ředitel Územního odboru Policie České republiky Tachov Jan Michalec. „Já jsem letos také začal jezdit pravidelně na kole a zjišťuji, že v některých místech na Tachovsku je frekvence cyklistů dost značná,“ uvedl s tím, že zejména cesty okolo hranice jsou vyhledávané.

Jak dodal, do preventivní akce se zapojil, aby svoje kolegy podpořil. „Jede několik skupin. Jedna z nich podél Mže z Pavlovic do Tachova, další se bude pohybovat v okolí Stráže a třetí bude v okolí Pavlova Studence, Havranu, Ostrůvku,“ uvedl Michalec. Preventivní akce by se podle jeho dalších slov měla ještě opakovat.

Akce se postupně uskutečnila po celém Plzeňském kraji. „V kraji máme cyklohlídky, které v pravidelných intervalech vyjíždějí do celého kraje. Jedná se o preventivní akci, není to žádná represe. Jezdíme mezi ostatní cyklisty, dáváme jim reflexní prvky, upozorňujeme na bezpečnost, aby se na kolech chovali bezpečně a dojeli v pořádku,“ informovala koordinátorka prevence Markéta Fialová.

Částečně byla akce zaměřena také na jezdce používající elektrokola, která také mají podle policie svá rizika. „Snažíme se jim říct, že by měli mít ochranné prostředky, především přilbu, jezdit hlavně bezpečně a že i pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu,“ doplnila Fialová s tím, že některé rady směřují i na údržbu kol.