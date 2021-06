Oznámení o muži v bezvědomí obdrželi policisté od volající ženy v sobotu večer. "Operační důstojník ihned vyslal na určené místo hlídku Obvodního oddělení Konstantinovy Lázně a policisty pořádkové jednotky, kteří v okolí probíhající akce, které se účastnilo několik stovek lidí, vykonávali službu," informovala policejní mluvčí Hana Kroftová.

Jmenovaní policisté pořádkové jednotky uviděli po příjezdu na zemi ležet muže, u kterého stálo několik lidí, z nichž někteří už muži poskytovali pomoc. "Policisté ihned po zjištění zdravotního stavu muže zahájili nepřímou srdeční masáž srdce a 32letého muže oživovali, a to až do doby příletu přivolaných zdravotníků. Ti si následně muže převzali do své péče a transportovali ho do nemocnice. Ostatní přítomní policisté zjišťovali od přítomných osob veškeré související informace," uvedla dále mluvčí s tím, že veškerými okolnostmi kolem případu intoxikovaného muže se nadále zabývají kriminalisté Územního odboru Tachov. Podle informací Deníku si muž intoxikaci způsobil kombinací drog a alkoholu.

Poděkování za profesionální přístup se policistům dostalo i od záchranářů, kteří jim vyslovili díky za příkladné podání první pomoci. "Po příletu na místo si letečtí zdravotníci převzali pacienta od přítomných policistů provádějících resuscitaci. Na místě se jim následně podařilo obnovit krevní oběh a muže transportovali intubovaného a řízeně ventilovaného v kritickém stavu na Emergency FN Plzeň. Děkujeme Policii ČR za příkladné podání první pomoci a za asistenci výjezdové skupině při rozšířené resuscitaci," hodnotí zásah facebook Letecké záchranné služby.