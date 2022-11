Návštěva pol pointu nevyžaduje po oznamovateli žádné nároky a bez jakéhokoliv vlastního kroku může dotyčný ihned na dálku komunikovat s policistou. „Místnost je vybavena výpočetní technikou a kamerami pro nahrávání úkonů, o čemž je oznamovatel hned na úvod poučen policistou, který se prostřednictvím videokonference do místnosti připojí. Za oznamovatelem, pokud on sám nebude chtít, nikdo jiný vstoupit nemůže a je pouze na něm samotném, kdy se rozhodne rozhovor s policistou ukončit a odejít. Policista, který s oznamovatelem hovoří, může bezodkladně provádět příjem oznámení a rovněž tyto úkony dokumentovat. Přijaté oznámení následně obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření,“ popsala mluvčí police Iva Vršecká.

Podle starostky Plané Martiny Němečkové, jež se zúčastnila slavnostního zprovoznění, může být podání oznámení prostřednictvím pol pointu pro občana v některých případech příjemnější než na policejní služebně.„V případě potřeby nás může veřejnost kontaktovat jakýmkoli způsobem. Pol Point je jen další variantou, moderní a diskrétní formou kontaktu občana s policií, která však není určena pro oznámení týkající se bezprostředního ohrožení života a zdraví. V takových případech je nutné ihned kontaktovat linku tísňového volání 158,“ upozornila Vršecká.

Jedná se o bezpečné kontaktní místo policie, kde je oznamovateli vytvořeno soukromé a diskrétní prostředí. Lidé ho mohou využít v záležitostech, kdy se sami stali obětí trestného činu a např. z nejrůznějších osobních důvodů je pro ně nevyhovující dostavit se na policejní služebnu. „Abychom zřídili Pol Point právě v Plané, nás vedlo hned několik důvodů. Tachovsko je příhraničním okresem s Německem a jedná se o region s poměrně významnou fluktuací osob. Naši občané často využívají pracovních příležitostí za hranicemi, do našeho regionu pak naopak přijíždí němečtí turisté. Právě v Pol Pointu mohou lidé rychlým a jednoduchým způsobem podat své oznámení, a to i v cizí řeči. V druhé řadě se jedná o region průmyslových zón s vysokou koncentrací osob cizí státní příslušnosti,“ řekl Deníku ředitel krajského policejního ředitelství Jaroslav Vild. Pol Point je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení, které snese odkladu. Nenahrazuje tedy tísňové volání, nýbrž se jedná o způsob kontaktu občanů s policisty ve věcech, které by, zjednodušeně řečeno, přišli osobně oznámit na policejní služebnu. Vůbec první zařízení tohoto druhu vznikl ve Středočeském kraji v roce 2020.