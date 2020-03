Deník o tom informoval ředitel zařízení Petr Tuháček. "Cílem těchto opatření je minimalizovat počet osob v budově polikliniky a tím snížit riziko přenosu onemocnění mezi pacienty i zdravotníky. Opatření byla přijata se souhlasem vedení města i lékaři," uvedl.

Od pondělí je tedy otevřen pouze hlavní vchod do budovy. "Při vstupu do budovy je třeba, aby lidé vyplnili dotazník a nechali si změřit tělesnou teplotu. Dále aby si desinfikovali ruce připraveným desinfekčním přípravkem," uvedl ředitel. Do budovy polikliniky je třeba vstupovat s rouškou (zdravotnickou nebo šitou nebo alespoň s šátkem) přes ústa a nos. Návštěvníci objektu se musí řídit pokyny personálu u vstupu. Od pondělí je rovněž uzavřen provoz rehabilitace.

"Zároveň žádáme, aby lidé odložili návštěvu lékaře, nejedná-li se o akutní stav. Pokud trpí akutními problémy respiračního rázu, tedy vysokou teplotou, dušností, únavou, bolestí kloubů a podobně, ať kontaktují svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou správu," uvedl dále Tuháček. Čísla na hygienickou správu jsou 374 732 518 – 520.

Aktuální informace o dostupnosti lékařské péče je možné najít na webových stránkách Polikliniky Tachov a Města Tachov: www.poltc.cz a www.tachov-mesto.cz