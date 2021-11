"Žádost na pořízení nového mamografického přístroje jsem dával do jednání Rady města Tachov letos v srpnu. Rada odsouhlasila financování nákupu v roce 2022," řekl Deníku ředitel polikliniky Petr Tuháček.

Ten společně s představiteli města projednával s krajskou hejtmankou Ilonou Mauritzovou možnost krajské dotace. "Předběžně bylo dohodnuta částka 2,5 milionu korun, což je přibližně polovina hodnoty projektu," doplnil.

A právě tuto částku krajští radní v pondělí schválili a doporučili ji také schválit krajskému zastupitelstvu. „Zpřístupnění zdravotní péče na Tachovsku považuji za velmi důležité. Vzhledem k absenci nemocnice akutní péče je nutné, abychom touto formou podpořili důležitou ambulantní péči na tachovské poliklinice. Prevence zejména v oblasti rakoviny prsu je velmi důležitá a právě pořízením mamografického přístroje pomůžeme městu zpřístupnit tato vyšetření ženám na Tachovsku,“ uvedla hejtmanka.

Lenka Filipová v Černošíně v neděli nezazpívá, ruší se i další koncerty

Screeningové vyšetření prsů provádí Poliklinika Tachov už přes deset let. Pro ženy nad 45 let věku je toto vyšetření bezplatné. Poliklinika v tomto oboru úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Plzeň, která provádí i další vyšetření a zajišťuje i případná nutná řešení zdravotních problémů pacientek. Současný mamografický přístroj je v tachovské poliklinice od října 2011 a osvědčení k jeho provozu je Ministerstvem zdravotnictví uděleno k 31. prosince letošního roku. "Na základě jednání s panem profesorem Danešem, předsedou mamografické společnosti, bylo dohodnuto, že osvědčení bude podmínečně prodlouženo do konce příštího roku s tím, že v roce 2022 pořídí naše poliklinika nový digitální mamograf," vysvětlil Tuháček.

Na poliklinice absolvuje vyšetření uvedeným přístrojem kolem tří tisíc pacientek ročně, převážně z Tachovska, ale také z Mariánskolázeňska a Stříbrska. "Skutečný zájem o vyšetření na našem pracovišti je v současnosti vyšší, než jsou naše stávající kapacitní možnosti, především z důvodu nedostatku odborného personálu. Pokoušíme se sehnat alespoň jednu specializovanou pracovnici navíc," dodal ředitel.

Pořizovací náklady nového mamografického přístroje, včetně diagnostické stanice, jsou kolem pěti milionů korun. Zbývající částku ke krajské dotaci doplní město Tachov.