Pavouček, květiny, motýlek. To vše, a další dřevěné dekorace na zdech společně s didaktickými a herními prvky včetně nového nábytku, zdobí od července jednu z čekáren dětského oddělení polikliniky Tachov.

Návštěva lékaře je pro většinu dětí stresující, ať už se jedná o preventivní prohlídku či je malý pacient nemocný. Vedení polikliniky Tachov proto už dlouhodobě pracuje na tom, aby děti přicházely do pro ně co nejpříjemnějšího prostředí. Chodby a čekárny dětského oddělení postupně modernizuje a vybavuje prvky, které dětem návštěvy lékařů a s nimi spojené čekání, než přijdou na řadu, usnadní. Nejnovějším počinem je Louka s broučky v čekárně lékařky Kateřiny Králové.

Lékařku Kateřinu Královou, jež převzala ordinaci po pediatričce Blance Šebkové, modernizace čekárny, kterou organizuje a spravuje samotná poliklinika, dle vyjádření ředitele polikliniky Petra Tuháčka samotnou nadchla. „S firmou, která dodala motýlka, pavoučka a další prvky do čekárny naší nové posily doktorky Králové, spolupracujeme již několik let. Proto jsme i tentokrát zadali zakázku jí. Oni už přesně vědí, co chceme. Jejich designérka udělala návrh, který se nám moc líbil,“ vysvětlil Petr Tuháček. Z původní čekárny tak zůstala podlaha, opravené byly omítky a dle návrhu pak došlo k výmalbě přesně určenými pastelovými barvami. S barvou na stěnách rovněž barevně ladí nový nábytek, včetně přebalovacích pultů a sedadel.

„Chodím sem s oběma synky a větší je výzdobou nadšený. Líbí se i mně samotné. Pro děti je to rázem příjemnější. Zejména starší synek se zvědavě rozhlíží a čas, než přijdeme na řadu, mu lépe uteče,“ odpověděla Deníku jedna z maminek Monika Veselá. Přeměna dětského oddělení tímto nekončí. „Vše je plánováno dlouhodobě dopředu. Příští na řadě je interiér dětské pohotovosti,“ netají další plány ředitel polikliniky.



Nahrává se anketa ...

Toho těší i skutečnost, že se podařilo v nedávné době opravit venkovní fasádu u vchodu do budovy dětské pohotovosti. „Voda na fasádě zde vzlínala už delší dobu, museli jsme situaci řešit razantněji. Proto byl rozebrán přilehlý chodník ze zámkové dlažby, pod ním opraveno vedení kanalizace a vše bylo důkladně odizolováno. Zároveň jsme nechali opravit sloupky přístřešku a do konce července bude opravovaná část fasády sladěna se zbývající,“ uvedl Petr Tuháček. Cena této opravy vyjde zhruba na 250 tisíc korun.