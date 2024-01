Nově zrekonstruovaných toalet se dočkali lékaři plicního oddělení a zubařských ordinací v přízemí hlavní budovy na Poliklinice v Tachově. Lékaři, kteří se starají o pacienty z regionu a jsou v prostorách polikliniky v nájmu, tak konečně mají také odpovídající sociální zařízení.

| Foto: Deník/Monika Šavlová

„Za dobu, co jsem ve funkci, jsme postupně zrekonstruovali všechna sociální zařízení v budově. Někomu se to může zdát jako banalita, ale záleží nám na důstojném prostředí pro pacienty i nájemce zdejších prostor, a to ve všech oblastech,“ řekl Petr Tuháček, ředitel polikliniky.

Prvotně byly dle finančních možností postupně přebudovány v moderní všechny toalety pro pacienty, včetně potřebného vybavení, a to ve všech patrech. Ke konci roku 2023 došlo na rekonstrukci posledních starých toalet. V prostorách došlo ke snížení stropů, opraveny byly veškeré nové instalace, na stěnách jsou nové obklady a namísto stávajících stojacích WC mís byly zabudovány nové, závěsné. „Zhotovitelská firma nám předala dokončenou práci v termínu 28. prosince uplynulého roku a stejně jako v předchozích případech jsem i tentokrát spokojen,“ pochválil odvedenou práci Petr Tuháček. Rekonstrukce toalet byla hrazena z nákladů polikliniky.