„Bylo po covidu, situace nebyla pro nikoho nijak jednoduchá a my věděly, že je spousta sociálně slabších vrstev nejen přímo v Boru, ale i v okolí, které by potřebovaly hmotnou pomoc. Irena Kouřilová se s nimi při své práci setkává dnes a denně. A protože síla sociálních sítí je obrovská, napadlo nás založit na facebooku skupinu, díky níž se lidé snáze dostanou bezplatně ke spoustě potřebných věcí,“ vysvětluje základní myšlenku vzniku skupiny Jitka Naušová.

Díky skvěle zvládnuté organizaci obou správkyň skupiny tak lidé mohou přinášet použité oblečení, povlečení, záclony, ručníky a další textilie vyprané a nepoškozené do prostoru MKS, kde jej Jitka Naušová schraňuje v jedné z místností borského kina, aby poté, co se sejde dostatečné množství, což je zhruba jednou za měsíc, vyhlásila akci Šatník.

Na sociální síti, ale i na letáčcích vyvěšených po Boru a jeho okolí, se lidé dozví, který den si mohou pro použité oblečení a další textilie pro svoje potřeby přijít. „S kolegyni z MKS Marií Galkovou vždy vše připravíme, věci naskládáme na stoly a židle. Co se nevejde, je vyskládané v krabicích pod a lidé přicházejí a vyberou si, co jim zrovna v šatníku chybí nebo co potřebují,“ objasnila Deníku co Šatník obnáší Jitka Naušová. Dle jejího vyjádření přicházejí i lidé, kteří nejsou na sociálním odboru registrovaní, což ovšem nikomu a ničemu nevadí. „Šatník je přístupný všem,“ zdůrazňuje organizátorka. Lidé mohou přinést také obuv, gumovky, ale i zimní boty či bundy. „Pro nabídku či poptávku autosedaček, kočárků, ale klidně i nábytku pak funguje právě naše facebooková skupina, na skladování větších věcí nemáme prostor. S Irenou jsme obě správkyně, pokud příspěvek vyhodnotíme jako rozumný, schválíme ho a lidé se pak mohou již mezi sebou sami dohodnout o předání věcí,“ říká dále Naušová.

Skupina v tuto chvíli čítá již 619 členů, z nichž většina je aktivních a nabídek ve skupině využívá pravidelně. „Pomáháme lidem v nouzi Borsko sdružuje z největší části maminky, které tak často rychle a snadno oblečou svoje děti,“ doplnila Jitka Naušová. Ta zároveň dodává, že další myšlenkou Šatníku je snaha pomáhat a chránit přírodu neb se oblečení zrecykluje a nekončí na skládkách či jinak znehodnocené někde pohozené.



Lidé, kteří jsou v nouzi, však nemusí čekat jen na vyhlášení Šatníku. V případě potřeby je možné se obrátit na pracovnice sociálního odboru v Boru kdykoliv v pracovní dny v týdnu. Ty mají menší „Šatník" také na radnici. Kromě oblečení zde mají k dispozici hygienické potřeby, dětské pleny, ale i hračky pro děti. Navíc zde lidé mohou využít také potravinovou pomoc, ta spočívá v základních potravinách, jako je mouka, rýže, těstoviny apod. Nedostatkovým zbožím jsou trvanlivé konzervy. Pro suroviny jezdí sociální pracovnice dle potřeby do centrálního skladu do Plzně, ale využívají i darů zaměstnanců radnice.

„Tato skupina je skutečně dobrý nápad. Čas od času ji sama využívám a myslím si, že je dobře, že něco takového funguje,“ odpověděla Deníku Lenka Štěrbová.