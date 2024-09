Dotazy a aktivitu občanů ohledně pomoci oblastem postiženým povodněmi vyslyšelo vedení města Stříbra a ve spolupráci s Českým červeným křížem Plzeň vyhlásilo veřejnou sbírku. Od úterního odpoledne do čtvrtečního poledne tak lidé přinášeli do budovy na Masarykově náměstí hygienické a čisticí prostředky, kartony s vodou, potraviny, kýble, hadry a další věci, které by měly lidem v zatopených oblastech pomoci k návratu do běžného života. Do sbírky přispěla i řada firem ze Stříbra a okolí.

„Už o víkendu, kdy v médiích proběhla informace o zkázách, které způsobily povodně, se na nás obraceli občané, jestli budeme organizovat nějakou sbírku. V pondělí nás kontaktoval zdejší Tomáš Kadlec, nevidomý obyvatel Stříbra, s tím, že sám již kontaktoval Český červený kříž. Tuto akci jsme zaštítili, zajistili prostory a ve spolupráci s MAS Český Západ přebíráme od dárců donesené věci. Dnes, tj. ve čtvrtek 19. září, hned odpoledne pracovníci Českého kříže nashromážděnou pomoc vyzvednou, odvezou do centrálního shromaždiště v Plzni a odsud poputuje do postižených oblastí,“ řekl Deníku místostarosta Karel Lukeš. „Tímto bych chtěl všem dárcům vyslovit obrovský dík, jejich aktivity, “ dodal Lukeš. „Ještě jednou děkujeme za sbírku, momentálně již víme, že vše odcestuje zítra do Ostravy,“ přišla vedení Stříbra ve čtvrtek večer zpráva od ČČK.

Město Tachov podporuje již zavedené celostátní finanční sbírky pro postižené povodněmi, které organizuje Český červený kříž, Charita Česká republika, Nadace Adra ČR či Člověk v tísni.

V Přimdě se pak někteří lidé rozhodli pomoci konkrétní vesnici Lozice na Chrudimsku, kterou zpustošila říčka Novohradka. Ve výzvě, kterou starostka obce Barbora Málková žádá o pomoc se píše: „Budeme vděční za jakoukoliv finanční pomoc, dokonce bych řekla, že tu finanční preferujeme . A pak za lidi se zdravýma rukama na následný úklid nebo catering. Finance lze posílat na náš běžný účet 1141634319/0800, k částce pak doložíme darovací smlouvy. Prozatím řešíme vysoušeče - mnoho domů bylo zatopených a vysoušečů je málo.“ Obec shání také přímotopy. „Nepotřebujeme savo, zatím nepotřebujeme vodu. Budeme rádi za pár párů silných gumových rukavic, nějaké hadry, mopy, utěrky. Znovu děkujeme, znovu děkujeme,“ vzkazuje dále Málková. „Osobně finančně Lozice podpořím,“ sdělila Jana Anděl Valečková, která Tachovský deník osobně na sbírku konkrétní obci upozornila.