Svědky dopravní nehody hledají dálniční policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

,,Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel 9. července v době od 23:45 do 23:55 hodin na dálnici D5 v prostoru 141,07 kilometru ve směru jízdy do Německa. Vyjel vlevo mimo vozovku na travnatý středový pás a levým zpětným zrcátkem svého vozidla se střetl se svislou dopravní značkou Zvýšení počtu jízdních pruhů, kterou poškodil. Po střetu z místa dopravní nehody ujel," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Tachově, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.