Festival se koná od pátku 26. července do neděle 28. července. V rámci vstupného zde můžete stanovat anebo využít k noclehu velký hlavní stan. V poklidu si můžete po celou dobu užít řadu přednášek, koncertů, divadelních představení či workshopů. To vše v příjemném prostředí bývalého lomu s průzračnou vodou a nádhernou okolní přírodou.

V nabitém kulturním programu bude spousta zajímavých hostů. Těšit se můžete například na vystoupení Vladimíra Václavka či Dáši Voňkové, písničkářky a skladatelky, která celoživotně inspiruje svým osobitým projevem generace hudebníků a posluchačů. Své gongy a didgeridoo rozezní jeden z hlavních organizátorů Ondřej Smeykal. Zazní ale také jihočeské lidovky v podání dudáka Radka Švece. Školu Malého Stromu představí Divadlo Kampa a na své si přijdou milovníky sladkého neb Radimila Fleishmanová chystá kakaový obřad a doveze i své čokolády.

„V poklidné festivalové atmosféře bude probíhat také degustace čajů z Číny, Taiwanu a Japonska,“ popisuje další možnosti vyžití jedna z pořadatelek Blanka Křikavová. Cena za 60 minut degustace činí 250 korun. A také tvořilové si přijdou na své. Na festivalu budou probíhat i zajímavé workshopy: vyřezávání dřevěné lžíce, barvení látek (šátků či sárí) přírodními barvivy, výroba šperků z polodrahokamů. Zájemci si mohou zkusit zahrát na flétny a koncovky anebo dokonce na africkou harfu.

V areálu je několik stánků s občerstvením, strádat hlady nebudou ani vegetariáni. Vstup čtyřnohých kamarádů na akci není možný. „Také, jako každý rok, na festivalu neprodáváme alkohol, jeho konzumaci doporučujeme v privátním prostoru stanování, nebo na druhé straně lomu, v přilehlém místním milém občerstvení,“ upozorňují na svých webových stránkách pořadatelé.

Příjemné zázemí pro návštěvníky, čistá voda, klid a pohoda, zatopený čedičový lom u Okrouhlého Hradiště je vyhledávanou lokalitou ke koupání.

Vstupenka, která zahrnuje parkování, neomezený přístup ke koupání , stanování přes tři noci a kulturní program na 3 večery (workshopy se hradí zvlášť) bude na místě v den začátku akce za 1800 Kč. V předprodeji je možné si vstupné objednat na mailu info.smeykal@gmail.com stále ještě za 1.600 Kč. Tato cena je platná do 24.7. 2024, na místě pak bude vstupné činist 1800 korun. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.