Lázně Konstantinovy Lázně jsou v současné době uzavřené. Pracovníci lázeňské společnosti zajišťují na Tachovsku a severním Plzeňsku očkování proti covidu.

V případě, že by stát povolal na pomoc přetíženým nemocnicím zdravotníky z lázeňských zařízení, proces očkování v regionu by to neohrozilo.