Ve Lhotě u Stříbra se konalo netradiční zábavné odpoledne, během kterého místní obyvatelé simulovali požár, aby dobrovolní hasiči z SDH Stříbro mohli předvést profesionální zásah. Akce, organizovaná spolkem Občané Lhoty u Stříbra, nabídla dětem možnost vyzkoušet si hasičské vybavení a zúčastnit se různých aktivit.

Zábavné odpoledne připravil pro občany Lhoty u Stříbra místní spolek Občané Lhoty u Stříbra. | Foto: Petra Valešová Vraná

Trochu netradičně zahájili zábavné odpoledne ve Lhotě u Stříbra. Místní obyvatelé založili společně požár a ten dorazili hasit dobrovolníci z SDH Stříbro. Nejednalo se však o skutečný výjezd, vše bylo dohodnuté v rámci ukázky profesionálního zásahu. Akci pro lhotské obyvatele zorganizoval tradičně spolek Občané Lhoty u Stříbra.

„Hasiči odvedli skvělou práci. Požár uhasili, všechny ohořelé věci rozebrali, zkontrolovali termokamerou a poté se věnovali dětem,“ sdělila Deníku Petra Valešová Vraná , která se celé akce také zúčastnila. Děti si mohly pod odborným dohledem hasičů vyzkoušet stříkání z hadice, doslova a do písmene jim prošmejdily požární auto od podvozku až skoro po střechu a hodné strejdy v požárnických oblecích zahrnuly všetečnými otázkami.

Poté, co se zjistily vše, co je z požární tematiky zajímalo, vrhly se nadšeně na dvě velké nafukovací skluzavky, z bublifuků vyfukovaly nádherné bubliny a také postupně prošly další stanoviště s nachystanými úkoly. Do lumpáren a skopičin je po celé odpoledne nabádal maskot Alfík, který s malými čipery vydržel řádit dlouhou dobu. Rodiče své ratolesti po celou dobu z dálky kontrolovali od stánků s občerstvením a nakonec jim dopřáli zchlazení pořádnou porcí točené zmrzliny.

Zbytek dne pak společně malí i velcí jedním dechem sledovali a poslouchali pozvaného sokolníka. „Pan Moulis nám představil svůj chov dravců a seznámil nás se základními a užitečnými informacemi o nich,“ vylíčila další bod programu Petra Valešová Vraná.

Zábavu spojili Lhotečtí s dobrou věcí, v průběhu akce uspořádali malou finanční sbírku, kterou podpořili svého kamaráda, který míval ve Lhotě chalupu a v současné době se potýká společně s jeho matkou v těžké životní situaci.

Jako vzpomínku na vydařené odpoledne si děti odnesly medaile a věcné ceny. Akci podpořilo Město Stříbro. „Bylo to moc příjemné, počasí vyšlo skvěle. Tak už nyní se těšíme na další akci v pořadí, kterou bude Pouťové zábavné odpoledne a uskuteční se 31.8.2024 od 13 hodin,“ shrnula nedělní povyražení ve Lhotě Petra Valešová Vraná.