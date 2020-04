Mezi ty, kteří se pro tuto dennodenní námahu za každého počasí, kolikrát i sedm dní v týdnu, dobrovolně rozhodli, patří i Jaroslava Burianová z Kladrub.

Před čtyřmi lety opustila svoji původní profesi zdravotnice a osamostatnila se. "Od té doby téměř každý den vyrážím do lesa nikoliv na procházku, ale s autem plným drátů, hřebíků a hromadou nářadí od pily až po krumpáč," vypráví. V současné době se po celé republice těží stromy napadené kůrovcem. Vytěžené paseky je třeba zalesnit novými sazenicemi. Aby se zabránilo jejich okusům nebo zničení zvěří, potažmo někdy i člověkem, staví se oplocenky a do nich se následně vysazují sazenice. Vysazují se více borovice, které dokáží lépe odolat kůrovci, z listnatých stromů pak zejména duby a buky.

"Často pracujeme na místech mimo cesty, třeba na kopcích, takže mi spoustu času zabere jen vynošení potřebného nářadí z auta," pokračuje paní Jaroslava. Když už oplocenka stojí, musí do ní nanosit sazeničky. Těmi ji zásobuje společnost Lesy Kladruby, pro niž převážně pracuje. Kromě dnů, kdy je opravdu nevlídné počasí, si na nedostatek práce nemůže stěžovat. V zimě bourá staré oplocenky, opravuje stávající a staví nové. Také je třeba opravovat plasty kolem vysázených stromků. Důležitou činností je rovněž vyvětvování a zušlechťování listnatých stromů v oplocenkách, nejen dubů a buků, ale i náletových dřevin jako je bříza, vrba, javor. Zbavování spodních větví pomáhá totiž k rychlejšímu růstu stromů. Do oplocenek se sázejí listnaté stromky, jehličnany se neplotí.

S příchodem jara začíná zalesňování a do tří let od vysazení sazenic pak pravidelné ožínání trávy na nově zalesněných pláních. „Denně zasadím tak 500 až 600 sazenic borovic anebo 400 až 500 dubů či buků,“ uvedla dále Burianová, která odhaduje, že někdy až třetina sazenic se v závislosti na množství srážek neujme a paseku je třeba do dvou až čtyř let stáří kultury vylepšit novými sazenicemi. Starší porosty už se nevylepšují. Loni, kdy byla nadměrná sucha, zažila i pocit beznaděje a zmaru, kdy musela kousek od Vrbice u Stříbra osázet opětovně kompletně celou stráň.

„Před zimou je pak třeba na pláních mimo oplocenky provést nátěry lesních kultur proti okusu zvěře. Laicky řečeno, mažeme stromky do pěti let stáří bílým páchnoucím nátěrem, který zvěři nechutná,“ vysvětluje dále.

Odměnou za tuto dřinu je často pohled na zvířecí obyvatele lesa či přímo setkání s nimi. "Loni jsem zjistila, že po celý den mojí práce ležel kousek ode mne ve stínu koloušek jelena siky. Bylo vedro na padnutí, ničím jsem ho nerušila, zvuk kladiva anebo krumpáče mu nevadil, takže já jsem pracovala a on odpočíval. Potkávám i divoká prasata, ale tak nějak se vždycky vzájemně respektujeme a včas se přímému kontaktu vyhneme, " usmívá se Jaroslava.

Monika Šavlová