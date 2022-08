Poté, co byli povoláni krajským operačním střediskem, připravili velitelé obou hasičských sborů Martin Volka a Roman Jarabica kalendář, kam se odvážní hasiči dle svých časových možností zapsali a vytvořili tím 3 odřady (týmy) po čtyřech členech, vždy dva z Tachova a dva ze Stříbra. Do Hřenska tak 3. srpna přijeli s určeným cílem, jejich úkolem bylo rozkopávání spáleného doutnajícího terénu ve skalách a likvidace hřebenového požářiště.

Týmy strávily v oblasti vždy tři dny, následně byly vystřídáni další partou, která na cestu vyrazila v předstihu, aby nedošlo u zásahu k žádnému časovému prodlení. Hasičskými sekeromotykami rozkopávali doutnající ohniště a prolévali kořeny hasícími hřeby napojené na kilometry hadic tažených k požářišti.

V prachu, horku a dýmu v těžkém skalnatém lesním terénu tak trávili hasiči pracovní den. Přestože v náročném terénu síly rychle ubývaly, do Mezné, kde měli zřízené zázemí, scházeli až kolem osmé deváté hodiny večerní, kdy je střídaly noční hlídky.

"Osobně jsem zažil leccos, povodně, vichřice, tornádo, takže touto spouští jsem až tolik překvapený nebyl a částečně jsem věděl, do čeho jdeme. Ale přesto tohle je v tomto směru a rozlohou prostě jiné. Nicméně zkázu tohoto rozsahu a pohled do míst, kam se mají zasahující hasiči vyškrábat a začít pracovat, i na chvíli trochu zaskočil," líčí pocity při návratu Martin Volka. "Já už spíše srovnávám. Co mě osobně mrzí je skutečnost, že za chvíli tradiční vlna solidarity pomine, my a další hasiči, co tu jsme nasazeni a pomáháme, se vrátíme do svých domovů, ale tady zůstávají lidé co tu žijí a budou tu muset dál žít a budou potřebovat další pomoc" dodává.