Jedinečnou a zároveň přinejmenším letos poslední přednášku před přesunem za polární kruh přiveze do kinosálu Mže v Tachově ve čtvrtek 20. dubna spisovatel, cestovatel a dobrodruh Honza Drobný.

Povypráví o tom, proč pohodlí doma v Čechách vymění za trvalý pobyt daleko na severu Švédska v kraji zvaném Norrbotten, kam stěhuje i všechny své čtyři adoptované psí parťáky.

Honza se narodil v Praze, ale velkou část svého dětství vyrůstal na Kokořínsku. Zdejší krásná příroda v jeho srdci vždy vzbuzovala touhu po dobrodružství, stejně jako odjakživa toužil objevovat, poznávat. Vystudoval pětiletou První soukromou hotelovou školu v Praze, ovládá perfektně jeden a hovorově tři jazyky. Roky pracoval v gastronomii, v eventových, realitních či motoristických službách a po úspěšném vydání knihy nahlédl i do světa showbyznysu. Do svých 37 let cestoval pouze po Evropě, turisticky či služebně, přičemž jediným delším pobytem v zahraničí do té doby bylo 6 měsíců v Londýně, kde pracoval.

„Covid a s ním spojené lockdowny mi doslova ze dne na den zničily živobytí. Namísto stěžování a naříkání jsem opět otočil nevýhodu ve výhodu a z problému si udělal plnění snu, takže jsme vyrazili směr Daleký sever. Už jsem to podobně udělal před sedmi roky do Peru a pak do Thajska. Tehdy jsem byl úplně na dně, v mnoha ohledech, a netušil, co a jak dál… Ve velmi náročné Latinské Americe byl navíc problém i pes, ke všemu pitbull, a přesto jsme tam strávili báječných 8 měsíců, následně po menší pauze v ČR skoro rok na thajském ostrově Koh-Phangan,“ říká Honza.

Jan Drobný, cestovatel a dobrodruh přijede o svých zážitcích vyprávět do Tachova.Zdroj: se svolením Jana Drobného

Bohaté, velice obohacující zkušenosti a zážitky z odlehlých a zcela odlišných světů i čím dál pestřejší příběhy a poznání vedly k nápadu sepsat knihu. Po jejím vydání objížděl zemi v rámci roadshow 2018 Cesta stoletou republikou, přičemž Tachov tehdy byl prvním městem a nyní bude posledním (3 dny poté trvale mizí zpět do severské divočiny). Nadaný vypravěč, který zaujme nejen milovníky cestování a psích kamarádů, doveze kromě knihy s názvem „Vždy je cesta aneb Ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty“ (podtitul „příběh nejen o překonávání překážek a hledání cesty“) také soubor fotografií a videí ze svých cest, které formou promítání představí, a po přednášce je přichystána také autogramiáda.

Honza Drobný díky přátelství s Václavem Vydrou občas pár měsíců pobývá na jeho statku, kde zbožňuje pomáhat s koňmi, a pochopitelně také odsud má nepřeberně zážitků. Přestože nejvíc miluje pohádkové Kokořínsko, nakonec se rozhodl, že bude žít na severu Švédska za polárním kruhem. „Norrbotten je nejsevernější kraj Švédska, větší než ČR, ale žije tam jen čtvrt milionu obyvatel. Švédsko je vyspělá země, s největší divočinou v Evropě, kde je velké množství zvěře a ryb, přenádherná příroda, ticho, klid, harmonie, ale také unikátnosti jako slunce v noci či polární záře a další,“ říká usměvavý dobrodruh, který sám sebe nazývá Chlap bídná nádoba hříšná. (šav)