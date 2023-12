Na druhý ročník Zpívání na schodech v základní škole v Gagarinově ulici ve Stříbře budou nejspíš všichni, kdo si ho nenechali ujít, dlouho nadšeně vzpomínat. Středeční podvečer 20. prosince se skutečně vydařil.

Žáci druhého stupně připravili nejen pro své blízké, ale i pro širokou veřejnost předvánoční hudební vystoupení, kdy seskupeni na vstupních schodech do školní budovy zpívali téměř hodinu jednu koledu za druhou. Před samým začátkem zpívání byli navíc vedením města odměněni stateční chlapci, kteří poskytli první pomoc starému člověku. V průběhu akce se konal adventní jarmark a ve vestibulu školy pak soutěžní výstava andělů.

Lepší začátek předvánoční akce snad ani být nemohl. Po úvodním slovu žáků a ředitelky školy Květoslavy Špilerové, dříve než více jak stohlasý žákovský sbor spustil koledy, dozvěděli se všichni přítomní o hrdinském chování pěti žáků ze základní školy a gymnázia. Jednalo se o Radka Resčáka (7B), Marka Dufka (9B), Štěpána Borovku (9B), Dominika Holuba (9B) a Matěje Kinkala (Gymnázium G3). „Ti 5. prosince nedaleko nákupního střediska ve Větrné ulici potkali starého pána, který byl zmatený a špatně artikuloval. Po chvíli u nákupního střediska, kam si šli kluci koupit svačinu, upadl do bezvědomí. Chlapci ihned sami začali s oživováním, přivolali laickou pomoc z obsluhy nákupního střediska, zavolali zdravotní záchrannou službu a dle instrukcí sdělovaných pomocí mobilního telefonu byli nápomocni při oživování seniora. Po příjezdu záchranných složek se chlapci normálně vrátili do školy,“ přiblížil hrdinský skutek Karel Lukeš, místostarosta města Stříbra. Ten společně se starostou města Martinem Záhořem pak dvojici z pěti hochů, kteří byli v tu chvíli přítomni, předal věcný dar. „Přestože se život seniora nakonec záchranářům nepodařilo zachránit, chtěl bych vám, kluci, říct, že jste se zachovali skvěle, a jsem rád, že v našem městě vyrůstají tak uvědomělí mladí lidé,“ ocenil chování mladíků starosta Martin Záhoř.

Odměnění hoši se poté připojili ke sboru a už zněla ze schodiště koleda za koledou. K obrovskému sboru se postupně přidávali i přihlížející, čímž v průběhu pozdního odpoledne společně notovalo vánoční písně více jak dvě stovky zpívajících. Součástí akce byl adventní jarmark. Mnozí z přítomných neváhali využít možnosti nákupu dekorací a dárků anebo přispět nějakou mincí do přichystaných kasiček. „Ta akce je bezvadná, je to hezké, že si děti daly takovou práci s přípravou. Koupily jsme tu s dcerkou, která sem do školy také chodí, nádherný vánoční svícen, tak máme radost. A přihodily jsme i něco do kasičky,“ usmívala se Hana Gruberová. Na prostranství školy obdivovali lidé také stromečky, na které vlastnoručně vyrobili a navěsili ozdobičky žáci prvního stupně.

A protože k Vánocům patří i andělé, ve vestibulu školy jich byla celá řada. Soutěžní výstava z děl žáků školy přilákala spoustu návštěvníků, kteří navíc měli možnost hlasovat pro toho z andělů, který se jim líbil nejvíce. Vítěz bude vyhlášen v lednu.