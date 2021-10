„Při diskusním večeru bude opět možné diskutovat o pěstounství, dozvědět se o současném stavu systému péče o ohrožené děti, doptat se na dotazy, které s přijetím dítěte do péče souvisí. Přijďte s námi podpořit myšlenku pěstounství. Setkání se může uskutečnit za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rodina,“ zve na diskusní večer Jana Dostálová, administrativní pracovnice služby Adite pro náhradní rodiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.