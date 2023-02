Společně s Pošumavskou, Tyršovou a Sadovou dorazila s částí dětí, které se nemohly zúčastnit lyžařského výcviku, také mateřinka Prokopa Velikého. „Děti byly opravdu nadšené, sdílejí své zážitky. Seznámily se s prostředím tříd, tělocvičny, líbily se jim paní učitelky, které si s nimi popovídaly a měly pro ně připravené různé aktivity, jež je moc bavily. Odnášely si domů i výtvory, které si měly možnost při návštěvě vyrobit,“ řekla Deníku ředitelka školky Zdeňka Veselá. „Chtěla bych strašně moc poděkovat učitelkám z Hornické, mají to pokaždé vzorně připravené, dělají to už spoustu let a pro děti je to obrovským přínosem. Chodíme pravidelně každý rok a pokaždé se to dětem opravdu hrozně líbí,“ chválí akci ředitelka z mateřinky z Pošumavské ul. Ladislava Pitrová.