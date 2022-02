Vodní nádrž Hracholusky o rozloze téměř 500 hektarů byla vybudována v první polovině šedesátých let na řece Mži a je dlouhá 22 kilometrů. Přehradu protínají dva mosty, silniční a železniční, známý také jako Pňovanský most. Železniční most byl postavený už v roce 1901 a vede přes něj trať na Bezdružice. V létě 2018 začala jeho rekonstrukce, dokončená byla na jaře roku 2019.