Důkazem toho, že lidé nejsou lhostejní a pomohou, když je potřeba, je Lenka Valentová. Svou všímavostí a empatií zachránila život mladíkovi, který se rozhodl spáchat sebevraždu.

Ředitel územního odboru Tachov Tomáš Müller poděkoval Lence Valentové za záchranu mladíkova života. | Foto: PČR

Lenka Valentová zachránila život mladíkovi, který chtěl spáchat sebevraždu.Zdroj: PČR„V září letošního roku přijali policisté na tísňové lince hlášení, že v Tachově u železničního přejezdu se nachází mladý muž, který chce ukončit svůj život,“ přiblížila mluvčí policie Iva Vršecká. Lenka Valentová zrovna v tu dobu přejezd přejížděla na kole a neobvyklého chování mladíka si všimla. Ujela pár desítek metrů, ale nedalo jí to a k přejezdu se vrátila. „Navázala s ním kontakt, požádala kolemjdoucího o přivolání pomoci a do příjezdu policejní hlídky se muže snažila uklidnit,“ popsala dál policejní mluvčí. „Ten následně uvedl, že mu zachránila život. Kdyby kolem něj projela bez povšimnutí, nezaujalo ji jeho zvláštní chování, následně se neotočila a nepřispěchala mu na pomoc, měla by tato událost smutný závěr,“ dodala Iva Vršecká.

Za záchranu lidského života poděkoval Lence Valentové i ředitel územního odboru Tachov plk. Tomáš Müller. A k poděkování přidal květinu a drobné dárky.

