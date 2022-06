Podle kastelánky Galiny Marianny Kortanové se potrubí našlo vlastně náhodou, jen díky tomu, že se pracuje na výstavbě inženýrských sítí, kvůli nimž potřebovali řemeslníci vyhloubit větší jámu. „U starého středověkého hradu se dá předpokládat, že se při každém průzkumu či kopu do země něco najde, ať už je to keramika, kosti či základy původních staveb. Ale že to bude takový nález, to nikdo nečekal,“ řekla kastelánka. Před pár lety při průzkumu v horním nádvoří našli například fragment cihlové klenby barokního mostu.

Výsledky z průzkumů budou návštěvníkům prezentovány na výstavě, která je plánována na začátek sezony příštího roku. Lidé si prohlédnou fotografie potrubí, jeho 3D model a další předměty. Rekonstrukce spodního nádvoří bude dokončena letos v říjnu. Dále se budou opravovat hospodářské budovy v podzámčí.