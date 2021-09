Premiér navštívil Stříbro v rámci své pracovní cesty do Plzeňského kraje. Nejprve se setkal s radními města, aby se seznámil s aktuálním děním ve Stříbře, poté na náměstí před radnicí podepisoval svoji knihu.

Nechat si podepsat knihu Sdílejte, než to zakážou! nebo se nechat vyfotografovat s jejím autorem, premiérem Andrejem Babišem, mohli v pondělí odpoledne lidé ve Stříbře na náměstí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.