Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

Premiér poté zamířil do restaurace U Salzmannů, kde poseděl s kandidáty koalice SPOLU v nadcházejících komunálních volbách, mimo jiné také s bývalým primátorem města Martinem Baxou.

Den na Plzeňsku a Horažďovicku zahájil premiér v doprovodu lídra plzeňské kandidátky SPOLU a náměstka primátora Davida Šloufa (ODS) a kandidáta koalice SPOLU do Senátu ve volebním obvodu č. 7, starosty Přeštic Karla Naxery (TOP 09).

“Mám radost, že se nám v Plzni podařilo navázat na úspěšnou celostátní spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a sestavit kandidátku SPOLU, na které nás reprezentují nejen lidé se zkušenostmi z komunální politiky, ale i nové tváře. Je dobře, že kandidátem na plzeňského primátora je David Šlouf, který svojí dosavadní prací pro město prokazuje, že má Plzni co nabídnout. V rámci SPOLU se nám podařilo postavit také silného kandidáta do senátních voleb v obvodu Plzeň-město. Věřím, že úspěšný starosta Přeštic Karel Naxera pomůže v Senátu posílit zastoupení stran SPOLU a bude pracovat nejen pro svůj obvod nebo region, ale pro celou Českou republiku,” řekl Fiala.

V Plzni probíhal od soboty sportovní festival Sportmánie, ani tuto akci si nenechal premiér ujít, kromě debaty s návštěvníky a focení si zkusil i některé sporty. „Plzeň je sportující město. Od amatérské úrovně až po tu profesionální, a od malých po velké. Osobně mám velkou radost z toho, že na Sportmanii si hlavně děti můžou vyzkoušet asi každý myslitelný sport, a když je chytne, tak v něm můžou dál pokračovat v nějakém plzeňském oddílu, anebo klubu, které se zde prezentují. Proto hlavně Sportmanii pořádáme. I o tom je podpora sportu, jak k ní ve městě přistupujeme, tedy o zážitcích, o kterých by měl být sport především. Sám jsem hrál závodně volejbal, jezdím na lyžích, chodím po horách a jezdím na koloběžce. Podpora sportu a sportování je pro mě tedy i osobní věc,“ shrnuje návštěvu Sportmanie náměstek primátora a lídr koalice SPOLU do komunálních voleb v Plzni David Šlouf.

Poslední premiérovo zastávkou v Plzeňském kraji byla pouť v Horažďovicích. Předseda ODS v doprovodu starosty města Klatov Rudolfa Salvetra si prohlédl město a společně s kandidátem do Senátu Karlem Naxerou pak zamířili na zdejší Mariánskou pouť. „V Horažďovicích jsem se narodil a trávil tu každé prázdniny u babičky a dědy až do dospělosti. Na krásné chvíle z dětství strávené u Otavy dodnes rád vzpomínám. Babička Vlková byla nadšená ochotnice a děda zde po válce provozoval železářství, než mu ho komunisti znárodnili. Na Horažďovice nezapomenu, stejně jako moji rodiče, kteří učili na zdejší škole. Díky své kandidatuře do Senátu bych rád využil příležitost vrátit Horažďovicím to dobré, co mi daly,“ říká Naxera.

