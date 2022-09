Jsme nedaleko Přimdy v místech, kde ještě do roku 1925 vyráběla sklárna tabulové sklo a zanikla jako poslední na Tachovsku. Tovární provoz utichl před bezmála sto lety, následně v dalších desetiletích budovy zmizely včetně továrního komína. Dnes zde jsou už jen zbytky zdí zarostlých křovím, na některých dokázaly dokonce vyrůst i mohutné stromy. Dole v podzemí se ale ukrývá síť různých chodbiček, kanálů a také takzvané plíce sklárny. Postupně to vše odhaluje a odkývá nadšenec a badatel Josef Rídl, který Frauentálu věnuje veškerý svůj volný čas.

Sto let zaniklá sklárna stále ukrývá podzemní tajemství

Před dvěma lety našel základ pece s šesti pánvemi a pod ní prostor zvaný plíce sklárny. Nad pecí postavil s dobrovolníky a za přispění Kolowratových lesů altán s informačními tabulemi. V minulých dnech objevil další podzemní kanál, který, jak sám říká, mohl sloužit k přívodu horkého vzduchu do pece. „Teď je nejdůležitější najít kam vede a zda do komínu, který támhle stál,“ ukazuje směrem od pece. „Komín byl kdysi z bezpečnostních důvodů odstřelen, všude je spousty suti, a to komplikuje práce,“ dodává. „Chtěl jsem chodbu prozkoumat celou pomocí velkých modelů terénních aut na dálkové ovládání, kde by byly přidělány kamery a světla. Jenže tím, jak je chodba do zatáčky a poměrně malá, tak se ztrácí signál a auta nemohou dojet až na konec,“ poukazuje s tím, že ale něco se přeci jen povedlo.

Zdroj: Antonín Hříbal

„Máme nějaké fotky i videa a zaměřené to je taky, tak teď jen najít ten sopouch, kudy vývod kanálu ústil do komínu.“

Po sto letech je to práce složitá a namáhavá. Původní sklárna byla totiž přestavěna na ocelárnu a poté opět na sklárnu. Tehdejší přestavby, téměř žádné dochované dokumenty, a dnešní ruiny ztěžují práce na odhalování tajemství sklárny. „Je to přeci jen sto let,“ zasnil se badatel a kronikář Přimdy Rídl. „Chci pochopit, jak zde fungovala sklářská pec, kudy vedly podzemní kanály a proč zrovna takto, a hlavně kam ústily. Práce tu je ještě hodně…“

Labyrint chodeb a kanálů zůstává zatím nerozluštěný. Část sloužila zřejmě k přívodu vody, ale hlavně k dodávce horkého vzduchu a kychtového plynu. Ten dokázal pánve v peci rozpálit tak, že se dalo tavit sklo. Tajemství zaniklé sklárny se Josef Rídl snaží rozluštit už od roku 1973. Hlavní objevy jsou ale dílem posledních dvou let. Veškeré práce jsou v souladu s majitelem pozemku Kolowratovy lesy se sídlem v Dianě.