S prvním, zásahovým vozem MAN TA – M1Z, mu ještě pomohli kamarádi. Druhé, CAS 32 na podvozku Tatry 815, dělal od počátku do konce sám. Věnoval mu stovky hodin, hotovo má po více než půlroce práce. Tím nekončí, jak prozradil, v hlavě už nosí nápad na další hasičský vůz.

Němeček propadl modelařině už jako malý kluk. Známý je především díky svému kolejišti, na němž pracuje desítky let a které obdivují lidé nejen v Přešticích, kde tento profesionální hasič žije s manželkou a třemi dětmi, ale i při různých akcích po celé republice.

Pomohli kolegové

První model hasičského auta, MANu, vznikl z hecu. „Kolega říkal, že by potřeboval zapojit elektřinu ve své modelové stanici, a já v legraci odpověděl, že když mi za to postaví model auta, tak se domluvíme,“ směje se Němeček s tím, že si vybral vozidlo, které mají v Přešticích od roku 2022.

„V té době jsem ještě neuměl pracovat s 3D programem a neměl jsem tiskárnu. Byl jsem odkázán na dodavatele, kteří mi dodali komponenty. Já auto zaměřil, nafotil a poslal dokumentaci. Kolega ze Slovenska ho vymodeloval, vytiskl a spasoval základní věci dohromady. Pak šlo auto ke druhému kolegovi, který ho usadil na podvozek a nalakoval. Pak už jsem si ho vzal domů,“ popisuje Němeček a dodává, že na něj zbyla „jen“ kompletace detailů, polepy a kompletní osvětlení včetně vývoje výstražného světelného zařízení. Výsledkem je RC model v měřítku 1:14, jenž se chová stejně jako skutečné auto.

Ale mít tři děti a jen jeden model, to je málo, a tak se pustil do dalšího hasičského auta, s nímž se roky potkával. Předlohou mu byla Tatra T815 CAS 32 vyrobená v roce 1996, která od roku 1997 sloužila na stanici v Přešticích. Byla tam do roku 2016. Poté byla předána do Záchranného útvaru Zbiroh a pak přešla do Hlučína, kde byla propůjčena na školu smyku. V roce 2022 se vrátila zpět k HZS Plzeňského kraje a nyní slouží dobrovolným hasičům v Nečtinech. Model zvládl Němeček už udělat celý sám. Začal s ním vloni na podzim.

Měření a fotky, pak modelace ve 3D

„Prvně bylo potřeba sehnat plány, technické výkresy, aby měl člověk potřebné rozměry. Následovalo běhání s metrem, se šuplerou a s fotoaparátem po reálném autě, aby člověk věděl správné rozměry. To trvalo asi do února. Pak jsem začal modelařit ve 3D programu, kdy začala vznikat nástavba, všechny detaily včetně blinkrů, rolet, lafety, žebříků… Vše, co je tam vymodelováno, je z 95 procent nakreslené ve 3D programu a vytištěné na 3D tiskárně, a to z různých materiálů, buď průhledných nebo plnobarevných, aby to odpovídalo předloze,“ líčí Němeček.

Náročný podvozek

Pak přišel na řadu podvozek, který zhotovil z dodaných dílů. „Je to vlastně stavebnice z hotových továrních dílů, které jsem si objednával z různých e-shopů, a to u nás, ale třeba i v Číně. Hliníkový rám, na kterém jsou usazené odpružené nápravy spojené kardany, třístupňová převodovka a elektromotor. Ne, že by nešel vymodelovat „tatrovácký“ podvozek stejným způsobem jako nástavba, ale kvůli životnosti jsem šel raději touto cestou. Tištěné díly by nemusely v terénu vydržet. Vše je poskládáno podle výkresů, aby to odpovídalo předloze. Když byl zkompletován podvozek, začala se na něj montovat nástavba. V ní je uložena nádrž na vodu s čerpadlem a elektronika, bez které by to nešlo,“ popisuje modelář.

Dodává, že podmínkou samozřejmě bylo, aby auto bylo rozebíratelné pro případný servis v budoucnu. „Následovalo lakování, které od prvního dílu po poslední trvalo dva měsíce. Vše se muselo přebrousit, vykytovat, nalakovat, člověk s tím občas nebyl hned spokojený. Ve finále byla zapojena světla, majáky, prostě vše, co je potřeba,“ uzavírá a ukazuje rádiem řízený model, který nejen jezdí, ale je slyšet i zvuk motoru, bliká, houká, a protože je to cisterna, tak i stříká. „Byla by ostuda, kdyby neuměla hasit,“ směje se Němeček a ukazuje, jak proud vody dokáže zaměřit na cíl. Přiznává, že zhotovit takovou parádu není nejlevnější, vyjde to na desítky tisíc korun. A to zejména kvůli ceně elektroniky, jež vůz ovládá.

Třetí model už nosí v hlavě

Obě již hotová auta má v úmyslu ještě vyšperkovat, dodá do nich maličké hasiče. A přiznává, že už v hlavě nosí nápad na třetí model hasičského vozu. Samozřejmě půjde o auto, které v Přešticích buď sloužilo, nebo stále slouží.

Pokud byste chtěli vidět Němečkova auta v akci, první příležitost je 17. srpna v Muzeu ČD na akci Modelvíkend v Lužné u Rakovníka.