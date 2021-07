Barokní klášterní slavnost se uskuteční v pátek 9. července v odpoledních a večerních hodinách v prostorách Muzea Českého lesa v Tachově a v klášterní zahradě. Její součástí budou komentované prohlídky i několik hudebních a divadelních vystoupení.

Koncert The Echoes | Foto: Deník / Jiří Kohout

Po dlouhých osmnácti měsících se naživo představí tachovská hudební skupina The Echoes. A její vystoupení bude jednou velkou novinkou. "Je to první koncert po tak dlouhé době a mezitím se v kapele událo několik změn, takže konečně oficiálně představíme naši novou sestavu," řekl Deníku za The Echoes Michal Šedivý. "Také repertoár, který diváci uslyší, bude zcela nový, poskládaný z cover verzí a z naší autorské tvorby," dodal. The Echoes se představí v závěru programu.