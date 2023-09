„Letos se přihlásilo 50 střelců, to je nejvyšší počet, co si pamatuji,“ radoval se jeden z pořadatelů Radek Kuvík. „Možná tomu napomohlo i počasí, které se skutečně povedlo,“ dodal s tím, že další dvě desítky přítomných dorazili jen koukat a fandit. „Soutěžní disciplíny jsme poupravili trochu více s ohledem na větší počet dětských závodníků,“ uvedl dále Kuvík. Ten se také radoval z úspěchů svých svěřenců, kteří se v dětských kategoriích umístili na prvních příčkách, neb dětské členy SSK Kladruby už několik let trénuje.