Proto těmto opatřením přizpůsobují běžný režim bohoslužeb a přístupnosti kostelů. „Pravidelné bohoslužby měnit nebudeme, ale můžeme v dnešní době přidat ještě něco navíc, aby se všichni cítili jako doma,“ potvrdil plánský farář Jaroslav Šašek.

Kostel v Plané je proto otevřen všem na základě předchozí domluvy. „A jsme schopni přijít za věřícími i domů, pokud budou mít zájem,“ dodal.

Pravidelná mše svatá se v Plané koná vždy v neděli od osmi hodin ráno. „Její průběh je prakticky stejný, jako jindy, ovšem bez zpěvu, bez zpívaných pasáží,“ vysvětlil farář.

Další rozdíl je v počtu věřících, ten by teď neměl překračovat šest lidí, za dodržení předepsaných rozestupů. „ V menších farnostech se to dodržet dá, někde máme běžně průměrnou účast třeba sedm lidí,“ uvedl farář s tím, že v Plané bývá účast vyšší, proto doporučil farníkům využívat k návštěvě kostela i čas mimo pravidelné bohoslužby. „Chybějící zpěv při mši si můžeme vynahradit individuálně v přírodě. Já to tak dělám,“ řekl plánský farář.