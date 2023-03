Prostiboř je vyhlášená svým netradičním pojetím mnohých svátků a jubileí. O víkendu zde oslavili Březen - měsíc knihy opět po svém. V retro stylu zahájili Noc s Andersenem, kterou strávili nejen v prostorách obecní knihovny, ale také večerní bojovou stopovačkou po obci a zdejším hřbitově.

Prostibořské pojetí oslavy Března měsíce knihy nadchlo malé i velké. | Foto: Barbora Nováková, Lukáš Musil

„Březen je vyhlášen Měsícem knihy už od roku 1955. V tu dobu nikdo z nás, co jsme se akce zúčastnili, nebyl na světě. Snažíme se naše děti vést ke čtení, vštěpovat jim lásku ke knihám. A tohle je jeden ze způsobů. Navíc je to další způsob, jak stmelovat nás, obyvatele Prostiboře,“ říká starostka obce Barbora Nováková. A se šibalským úsměvem dodává: „Někdy mám pocit, že si to všechno užíváme daleko více my dospělí. Ale je příjemné vidět zápal dětí, když se jedná o cokoliv dobrodružného, byť výchovného a poučného.“

Noc s Andersenem začala už odpoledne, kdy se knihomolové sešli v obecní knihovně, aby zde „rozbili“ své základní stanoviště. A pak už následovala smršť retro společenských her. Dospěláci děti naučili hry, které hrávali coby malí oni. Házela se čára, cvrnkaly se kuličky, skákal se panák. Záchvatům smíchu propadali společně u cukr, káva, limonáda nebo tzv. školky přes švihadlo a školky s míčem. Zadýchaní pak zasedli k tvoření různých staveb z nanukových dřívek. „ Ani jsme nestihli všechny hry, co jsme měli v plánu. Čas hrozně rychle letěl a program byl nabitý,“ smála se Dana Musilová, která se akce zúčastnila se svojí rodinou.

Odpočinku si společně dopřáli u promítání starého českého filmu Páni kluci a při představování svých oblíbených knih, které děti na akci donesly. Pozdě večer přišel vrcholný bod celého dne. Noční bojová hra provedla zúčastněné obcí až ke zdejšímu hřbitovu, cestou děti musely hledat indicie. Ty jim měly být nápomocny s rozřešením smutné události, kterou připomínal jeden zdejší hrob. V tu chvíli vůbec netušily, že se zde setkají s duchem, který po nich bude žádat odhalení jeho identity. „S překvapením musím konstatovat, že nás děti zaskočily. Měly pro strach uděláno a nechci sahat přátelům z řad dospělých do svědomí, ale možná se bály míň než my dospěláci,“ chválí malé odvážlivce starostka.

A pak už se všichni vrátili do knihovny, kde na ně čekaly karimatky a spacáky, kde po chvíli špitání postupně usnuli. „A Báro, bude to zase za rok?“ ptala se děcka v neděli dopoledne, když po společné snídani opouštěla dočasný útulek, aby se vrátila zpět do svých domovů.