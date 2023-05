To nejlepší na konec. Osmihodinový limit chytání se blížil ke konci, když se Stanislavu Bondarenkovi na rybářských závodech ve Starém Sedlišti podařilo vytáhnout čtyřiaosmdesáti centimetrového kapra. Celkového vítězství sice nedosáhl, ale jeho kapr byl největším úlovkem dne.

Spolek rybářů ze Starého Sedliště přichystal na sobotu 6. května závody, dorazilo 51 soutěžících. | Foto: se svolením Václava Hurycha

Jednapadesát rybářů za příjemného jarního počasí zasedlo v sobotu 6. května se svými pruty okolo rybníka v zámeckém parku ve Starém Sedlišti. Závody pořádal místní Spolek rybářů. „Dorazilo překvapivě i mnoho přespolních,“ konstatoval složení „tichých bláznů“ kronikář obce Václav Hurych. A přespolní si také vybrali první tři ceny. Nejúspěšnějším byl vítěz loňských závodů, Miroslav KOPECKÝ, který nachytal ryby o celkové délce 1377 cm. Ryby o celkové délce 1035 cm nachytal v pořadí druhý Petr Čori a jako třetí s úlovkem ryb o celkové délce 1013 cm skončil Jiří Leško. Mezi staršími rybáři se blýskl teprve 14-ti letý Ladislav Kladivo. „Mladý kluk a už si uměl poradit v souboji s kaprem, co měřil 77 cm. Byla to druhá největší ryba dnešních závodů,“ pochválil druhého rekordmana dne Hurych. „Byl to parádní kousek,“ souhlasí s Hurychem pořadatelé.

Prvních deset závodníků obdrželo hodnotné ceny a první tři dostali k ceně ještě pohár. Odměněn byl i rekordman závodů. Pro závodníky i pro veřejnost připravili pořadatelé bohaté občerstvení.

