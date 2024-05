Pět holčiček, ale pouze dva chlapečky přivítali v Boru ve středu 15. května v obřadní síni místního zámku. „Váš život dostal nový smysl. Buďte prosím svému dítěti oporou. Žáci i učitelé, rodina, přátelé, škola. Všichni jsou připraveni vám pomoci,“ pronesl v úvodní řeči směrem k rodičům starosta města Bor Rudolf Kodalík.

Vítání občánků v Boru | Video: Deník/Monika Šavlová

Na začátku slavnostního ceremoniálu vystoupily s krátkým recitačním pásmem děti z mateřské školky Školní, které doprovodila jejich učitelka Dana Bachroňová. Ty pak předaly každé z přítomných maminek rudou růži. Po slavnostním zápisu do pamětní knihy rodiče obdrželi dárkovou tašku s dárky pro své ratolesti. „Miminka dostanou plyšáčka usínáčka, knížku, ponožky, poukázku do drogerie na 1000 Kč a samozřejmě pamětní list,“ sdělila Deníku před začátkem obřadu kronikářka Marie Strnadová. A nově obdržela všechna miminka také malý knižní dárek od knihovnice Ivy Křižkové a současně s ním také pozvání do prostorů borské knihovny. „Přijďte jen tak se podívat, jak to máme nově vybavené. Máme samozřejmě i knížky pro miminka od tří měsíců výš, kde se už jako určují různé kontrastní barvy,“ vyzvala rodiče Křižková.

Po slavnostním ceremoniálu následovalo oblíbené focení v kolébce. „Vzhledem k tomu, že pozváno bylo původně deset nových občánků, konal se ceremoniál nadvakrát, nakonec se však tři pozvaná miminka nedostavila,“ řekla Deníku matrikářka Marie Strnadová.