Zavařovat ovoce začala zpočátku jen pro své děti. Do sklenic zpracovávala hlavně jahody, třešně, maliny, nebo také rybíz. Zkrátka obvyklou produkci letního ovoce. Postupem času začala experimentovat a vymýšlet různé netradiční variace. Nyní se ničeho nebojí. „Pustila jsem se do trochu odvážnějších kombinací. Když se snědly i ty, každý rok jsem přidávala další,“ říká. Pokouší se o zavařeniny a také džusy ze všeho možného. Podle jejích slov tvoří produkty z většiny, co jí vyroste a uzraje na vlastní zahrádce.