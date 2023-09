První dvě zářijové soboty na Rybniční soustavě Čertův mlýn nedaleko Stráže patřily rybářským závodům. V soutěži dospěláků byla ulovena rovná stovka ryb. Vytažený téměř devadesáticentimetrový kapr překvapil i samotné majitele rybníků.

Rybářské závody pro malé i velké rybáře přichystali v průběhu prvních dvou zářijových sobot manželé Vašíčkovi na Rybniční soustavě Čertův mlýn. | Foto: archiv Vašíčkových

Sobota 2. září byla vymezena rybolovu dětí. Manželé Vašíčkovi, kterým Rybniční soustava Čertův mlýn patří, připravili pro děti netradiční rozloučení s prázdninami. „Rozdělili jsme děcka do dvou družstev, první složené z dětí od 10 do 15 let chytalo od 7 hodin ráno, děti do 10 let chytaly po polední,“ řekla Deníku pořadatelka Šárka Vašíčková. „Největší chytač a hlavně vítěz kategorie starších dětí byl Jan Seemann s celkovým počtem 361 cm nachytaných ryb. Na druhém místě byla Denisa Šinálová s výsledkem 243 cm nachytaných ryb. Třetí skončil Emil Kovář, jehož součet ryb činil 142 cm,“ prozradila výsledky Vašíčková. A pokračovala ve výčtu výsledků druhé kategorie: „Na prvním místě se umístila Adélka Vyslyšelová, která chytla dvaapadesát centimetrů dlouhého kapra, celkový počet jejích nachytaných ryb činil 128 cm. Na druhém místě byl Daniel Bauer s celkovým počtem 125 cm nachytaných ryb. A jako třetí skončil Stanislav Dub s výsledkem nachytaných ryb 82 cm.“ S prázdnou neodešel nikdo, každý mladý závodník si odnesl malou pozornost.

Košík manželům na houby nestačil, při sbírání použili i košili

Závody pokračovaly o dalším víkendu, kdy v sobotu 9. září zasedli kolem jednoho z rybníků dospěláci. Kapra, který měřil neuvěřitelných 89 cm vytáhl Josef Habart. „No bylo to skutečně překvapení nejen pro pana Habarta, ale i pro nás s manželkou. Netušili jsme, že tu máme už takové pěkné kousky,“ usmíval se Robert Vašíček. I zde se soutěžilo o prvenství dle celkového součtu nachytaných ryb. Na prvním místě se nám umístil Doffek Libor s celkovým počtem 839 cm. Druhý byl Havel Miroslav, jehož součet nachytaných ryb činil 550 cm a s 497 centimetry nachytaných ryb se umístil na třetím místě Touš Pavel.

„Naše rybářské závody byly pro nás úplná premiéra , ale věříme že na příští rok se nám povede udělat závody na jaře i na podzim.

Tímto moc děkujeme všem, co se zúčastnili a přijeli ,“ shodují se manželé Vašíčkovi. (šav)