Přijďte si popovídat o Českém lese

Tachov - /POZVÁNKA/ Již od roku 2011 se stalo zvykem, že v podzimních dnech se sejdou všichni, kdo mají rádi náš Český les.

Nevysoké pohoří, které je již více než deset let chráněnou krajinnou oblastí, není sice územím přeplněným vzácnými druhy a dalšími přírodními fenomény, ale je to hezký kus krajiny se zajímavou přírodou a je rozhodně ukázkou, že i ty tzv. „obyčejné oblasti“, mají svůj půvab a nabízejí zajímavou přírodu. Již šestkrát se sešli všichni, kdo mají Český les a rádi a zabývají se pozorováním a sledováním jeho přírody, aby si poslechli ty z nás, kteří mohou nabídnout podrobnější údaje k nějaké skupině rostlin či živočichů, nebo k některým zajímavým lokalitám, které vlastní prací a studiem poznali.



Večer zajímavých referátů bude tedy již sedmý v pořadí, a protože se snažíme střídat umístění této akce mezi Tachovskem a Domažlickem, vědí pravidelní návštěvníci, že letos je na řadě severní část Českého lesa, tedy Tachovsko. Referáty přinášejí nové poznatky, které jistě zaujmou každého z nás. Protože referáty pochází z nejrůznějších přírodopisných oborů, musí každý referující počítat s tím, že jeho sdělení musí být přístupné i pro člověka, který v jejich oboru není doma. Prostě zoologové vykládají své poznatky botanikům a naopak, tak forma referátu musí být přístupná každému. Proto když mezi badatele z Českého lesa přijdou i naprostí laici, nemusí se bát., že to bude moc odborné a oni nebudou rozumět.



Zveme tedy všechny, kdo se chtějí něco nového dovědět o našem Českém lese, přijďte se poslechnout referáty a zúčastnit se i diskuze o nich. Dotazy můžete klást i málo zasvěceně, vše vám bude srozumitelně vysvětleno.



A jaká je letošní nabídka referátů:

Vystoupí zde velký znalec našich raků mgr. David Fischer z muzea v Příbrami, Má rozsáhlé znalosti o racích a jejich výskytu v celé ČR a může tedy zasvěceně povídat i o jejich výskytu v Českém lese.



Dr. Evžen Kůs z pražské ZOO jje tachovské veřejnosti dosti znám. Rodák z naší oblasti připravuje postupně velmi kvalitní přehledy jednotlivých skupin savců pro časopis Český les.



Pro naše setkání si připraví přehled o šelmách v naší oblasti. Student přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Martin Liška z Plané bude referovat o svých sledováních skorce vodního a ledňáčka vodního na Tachovsku. Nadšený mladý ornitolog vykázal při svých sledováních mimořádnou píli a jeho výsledky jsou tudíž velmi zajímavé.



Nezanedbáme ani botaniku, tu bude v letošním setkání reprezentovat Miroslav Trégler z Plané, jeden z našich nejlepších a nejpilnějších amatérských botaniků. Bude vykládat o výskytu našich vstavačů v nejsevernější části Českého lesa, v území, které je z hlediska ochrany přírody v působnosti Městského úřadu v Mariánských Lázních, kde Mirek pracuje.



Závěr pak bude patřit velkému znalci dějin Českého lesa Zdeňkovi Procházkovi, který ví snad vše, co se dá zjistit o minulosti této oblasti. Tentokrát věnuje pozornost zaniklé obci Purschau – Pořejov.



Čeká tedy návštěvníky 7. Setkání přátel a příznivců Českého lesa zajímavý soubor přednášek. Přijďte tedy všichni ve čtvrtek 26. října do sálu Muzea Českého lesa v Tachově, kde se naše setkání od 17 hod. koná. Netřeba snad připomínat, že na účastníky čeká i malé občerstvení, které jistě zpříjemní závěrečnou diskuzi a posezení. Přijďte pobejt.



Pavel Řepa