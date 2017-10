Přimdská sauna láká vůní eukalyptu

Přimda - Přimdský bazén nabízí stále vyšší komfort. Kromě nové sauny můžete přijít i na aromaterapii.

Přimdská saunaFoto: Lucie Šperková

Když před více než šesti měsíci vstupovala Lucie Šperková do funkce ředitelky Přimdských sportovišť pod něž spadá i plavecký bazén mluvila o plánech, které by si jako nová ředitelka přála prosadit. Mezi nimi byla i možnost nabídnout školským zařízením možnost plaveckého výcviku v přimdském bazénu, který děti v rámci výuky tělesné výchovy navštěvují. „Chceme-li nabídnout možnost plaveckého výcviku v našem bazénu, musíme k tomu mít speciálně vyškolené plavčíky. V současné době máme dva a na konci listopadu, by měli potřebné oprávnění získat. Zbývá nám tak držet si palce, aby se to plavčíkům povedlo a kurzy jsme mohli školám nabídnout,“ řekla Deníku s odstupem času ředitelka Přimdských sportovišť Lucie Šperková a dodala, že věří, že nabídka školy v blízkosti Přimdy osloví.

AROMATERAPIE NABÍZÍ VÝBĚR Z PĚTI VŮNÍ

Vedení přimdského bazénu ale myslí i na další návštěvníky a postupně zvyšuje komfort a modernizuje prostory bazénu.

V těchto dnech například probíhá výměna osvětlení. „Město Přimda nám z rozpočtu poskytlo přibližně padesát tisíc na výměnu osvětlení. Oproti stávajícímu osvětlený půjde na tom novém navolit intenzitu svícení, což přinese i úspornější provoz. Zjednodušit by se pak měla také výměna poškozených svítidel,“ doplnila Lucie Šperková a pokračovala. „Podařilo se nám také vyměnit nevyhovující starou saunu za novou a kromě oblíbeného prohřívání nabízíme nově i aromaterapii. Týdně pro ni máme vyhrazené dvě hodiny. Výběr mají návštěvníci je z pěti vůní a nyní na podzim, kdy je větší pravděpodobnost případného nachlazení je největší zájem o eukalyptus,“ doplnila ředitelka sportovišť a dodala, že díky výměně sauny se jim zvýšil i počet návštěvníků.

Malou změnu doznal také kluzký povrch dlaždic kolem bazénu a na schodišti. „Jednou týdně jsme začali kluzký místa natírat speciálním prostředkem, který narušuje povrch dlažby a působí protiskluzově. Podařilo se nám tak za poměrně nízké vstupní náklady tento problém vyřešit, ačkoliv účinek není stoprocentní a dlažba nedosáhne protiskluzové úrovně moderních dlaždic, speciálně k tomu určených. Do budoucna počítáme s kompletní výměnou dlažby, investice to ale bude velká a předpokládám, že do dalšího roku se nám ještě nevejde,“ uzavřela Lucie Šperková.